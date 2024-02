Carnevale Baianese: Festeggiamenti e Allegria nel Cuore di Baiano

Con il ritmo delle marce allegoriche e il colorato tripudio di maschere, il Carnevale Baianese si appresta a dar vita a tre giornate di festa e spettacolo, coinvolgendo la comunità in un’atmosfera di allegria e divertimento. L’evento, ampiamente atteso, avrà luogo dal 11 al 13 febbraio 2024, portando con sé una serie di attività coinvolgenti e tradizionali.

Domenica 11 febbraio (ore 10:30 – Piazza F. Napolitano) – Festa in Maschera: Il Carnevale inizia con la tradizionale Festa in Maschera che prenderà il via alle 10:30 in Piazza F. Napolitano. Un’occasione per tutti, grandi e piccini, di vestirsi con costumi creativi e partecipare a questo evento festoso.

Domenica 11 febbraio (ore 15:00 – Corso Garibaldi) – Sfilata dei Carri Allegorici: Alle 15:00, il Corso Garibaldi sarà il palcoscenico della consueta e attesa sfilata dei Carri Allegorici. Una processione di carri colorati, creativi e allegorici che sfileranno per le vie di Baiano, regalando spettacolo e divertimento a tutti i presenti.

Lunedì 12 febbraio (Teatro Colosseo) – Spettacoli per Bambini: Il Teatro Colosseo ospiterà due spettacoli dedicati ai più piccoli, alle ore 17:00 e alle 19:00. La Compagnia “Citrea” porterà in scena la magia di Pinocchio, regalando momenti di pura gioia e divertimento ai bambini e alle loro famiglie.

Martedì 13 febbraio (ore 15:00 – Corso Garibaldi) – Sfilata dei Carri Allegorici e DJ Set: Il 13 febbraio, la sfilata dei Carri Allegorici tornerà ad animare il Corso Garibaldi alle 15:00. La festa raggiungerà il culmine alle 19:00 con un coinvolgente DJ Set, preparando il terreno per l’arrivo trionfale dei carri.

In caso di maltempo, la sfilata sarà posticipata a Domenica 18 febbraio 2024, garantendo a tutti la possibilità di partecipare e godersi questo evento unico nel suo genere.

Il Carnevale Baianese si conferma come un momento speciale per la comunità locale, unendo tradizione e divertimento in un’atmosfera di festa. L’invito è aperto a tutti a partecipare e contribuire a rendere indimenticabile questo carnevale all’insegna della gioia e dell’allegria.