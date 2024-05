Salvatore Alaia: la strage di Capaci, una ferita profonda ancora presente nei nostri cuori.

Potrebbe sembrare una giornata come tante altre ,quella di oggi, ma il 23 maggio 2024 rappresenta il trentaduesimo anniversario dalla strage di Capaci. Una strage che non può essere dimenticata ed è per questo che l’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia da sempre impegnato nell’organizzazione di iniziative e attività a contrasto della mafia, vuole ricordare in punta dei piedi una vicenda che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tante persone che continuano a credere nel ruolo dello Stato per una pacifica e ordinata convivenza sociale. In quel lontano 23 maggio 1992 , nell’attentato persero la vita: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montanari, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, persone che hanno dato la propria vita pur di servire lo Stato, senza se e senza ma, affrontando a viso aperto la mafia.