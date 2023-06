CAMPOSANO. “Azione incontra il territorio”, venerdì 30 giugno interessante incontro per il futuro delle campagne del territorio nolano

Il gruppo Camposano in Azione ha organizzato per venerdì 30 giugno, alle 18.30, presso la sede in Corso Vittorio Emanuele III n.125, un interessante incontro per accendere i riflettori su un argomento troppo trascurato, cioè quale futuro avranno le campagne del territorio.

Interverranno Caterina Avanza, Responsabile Nazionale Agricoltura Europea di Azione, Roberto Mazzei di Coldiretti Campania e Paolo Russo, Responsabile Nazionale per il Sud di Azione e già Presidente della Commissione Agricoltura presso la Camera dei Deputati. Inoltre ci saranno i piacevoli interventi di due giovani camposanesi, Elisabetta Vacchiano e Giuseppina Rumma, che racconteranno le loro esperienze di coltivazione, soprattutto innovativa, nelle nostre campagne. Introdurrà Annibale Cerqua di Camposano in Azione.

L’agricoltura è sempre più abbandonata come mestiere e le terre restano incolte ed abbandonate, dopo che hanno rappresentato l’identità e il tesoro dell’area nolana.

Ripensare le politiche agricole, alla luce del Pnrr, dei finanziamenti europei, delle nuove tecnologie è lo scopo dell’incontro, per avere da esperti le giuste indicazioni affinché il gruppo camposanese del partito di Calenda possa strutturare il proprio programma politico anche su questa tematica.

Infatti l’idea di tutelare, riqualificare e valorizzare il settore primario in paese, trovando il giusto equilibrio tra sostenibilità ambientale e produttività, è uno dei principali obiettivi di Camposano in Azione, anche alla luce della prossima adozione del Puc da parte dell’amministrazione comunale, nel percorso di redazione del quale il partito chiederà di essere audito dalla maggioranza. Solo confrontandosi e ascoltando le istanze altrui si percorre la strada per fare al meglio il bene della collettività.