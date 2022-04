Campania, le 5 spiagge da visitare questa estate

Con un patrimonio così ampio e diversificato di spiagge, non è certo facile individuare quelle che potrebbe essere più utile visitare. Tuttavia, non c’è operatore turistico o sito che non ci provi. E, dunque, abbiamo colto l’occasione del lavoro svolto da Expedia per cercare di comprendere quali siano le spiagge più belle delle Campania, su cui riposarsi alla lettura di un bel libro, trascorrere qualche ora con dei passatempi come le slot Megaways o fare una bella nuotata.

Buondormire

Il primo riferimento è la spiaggia del Buondormire. La destinazione è piuttosto particolare, un gioiello del Cilento raggiungibile solamente dal mare, a nuoto o in barca dalla Marinella. I colori che qui si potranno ammirare sono spettacolari e, se si ha del tempo utile, si può anche scorgere da vicino l’isolotto del Coniglio, situato di fronte alla spiaggia. Come ogni luogo un po’ selvaggio e difficile da raggiungere, la spiaggia non è attrezzata.

Lago

La spiaggia del Lago è invece molto più accessibile della prima scelta di questa lista. Attrezzata e lunga quasi un chilometro, si trova a Castellabate ed è spesso una presenza ricorrente nella classifica delle migliori spiagge d’Italia. Qui sarà possibile godere di una sabbia finissima e di un mare che degrada lentamente verso l’orizzonte.

Trentova

Secondo la tradizione, il nome di questa baia singolare nei pressi di Agropoli deriva dal fatto che furono trovate trenta uova di tartaruga marina sullo scoglio di fronte alla spiaggia. La baia è protetta dal mare aperto e, dunque, è l’ideale per le famiglie con i bambini che desiderano trascorrere qualche ora in una località davvero paradisiaca, con pulizia e servizi di buona qualità.

Punta Licosa

A proposito di qualità, quando si parla di spiagge di alto livello non si può non citare quella di Punta Licosa, bandiera blu, riserva marina e parco naturale. Insomma, un biglietto da visita ineccepibile che non potrà che indurre i nostri lettori a dedicare almeno un giorno in questa serie di spiagge di ciottoli e insenature molto riservate, adatte a tutte quelle persone che desiderano godere di pace e tranquillità. Il luogo è raggiungibile solamente a piedi, tramite il percorso di alcuni sentieri.

Non scoraggiatevi: una volta arrivati sarà possibile ammirare un panorama eccezionale, e l’acqua sarà pronta ad accogliervi con la sua trasparenza e il suo moto placido. Si può inoltre raggiungere a nuoto l’isolotto con il faro di fronte alla spiaggia, se si ha voglia di fare qualche bracciata.

Cala Bianca

Concludiamo questo breve scorcio sulle migliori spiagge della Campania con Cala Bianca, altra località tendenzialmente disertata dalla massa turistica di maggiore spessore a causa della mancanza di una strada che possa condurre nelle sue prossimità. Situata a Marina di Camerota, il litorale non è attrezzato e, dunque, richiede un po’ di preparazione per non farsi cogliere impreparati. Per il resto, ogni sforzo vale la pena di essere affrontato, visto e considerato che si arriverà in un luogo fantastico, ideale – peraltro – anche per gli amanti dello snorkeling.

