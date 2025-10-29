Campania, Fico e De Luca uniti sul palco: “Coalizione coesa, lavoriamo insieme per far crescere la Regione”

NAPOLI – Segnale di unità nel centrosinistra campano. Dal palco della manifestazione che ha sancito l’avvio ufficiale della campagna elettorale, Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, ha ribadito la volontà di costruire un fronte compatto e dialogante, capace di affrontare con spirito di squadra la sfida elettorale.

“L’importante è che siamo una coalizione in cui si parla, si discute, ci si rispetta e si va avanti. Lavoreremo insieme”, ha dichiarato Fico, davanti a una platea gremita e alla presenza del presidente uscente Vincenzo De Luca, che ha assistito all’intervento e lo ha poi salutato con una stretta di mano e parole di apprezzamento.

A chi gli chiedeva se si adopererà per ricomporre le tensioni tra De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Fico ha risposto con diplomazia:

“Non mi attribuite ruoli. Noi dobbiamo solo lavorare insieme, con l’obiettivo comune di fare il meglio per la Regione, che può ancora crescere.”

Nel suo intervento, il candidato del centrosinistra ha tracciato una visione di Campania moderna e solidale, indicando le priorità del programma: potenziare la sanità pubblica, continuare a investire i fondi del PNRR per migliorare il ciclo dei rifiuti e gli impianti di compostaggio, e rafforzare il legame tra università e imprese per creare nuove opportunità di lavoro.

“Serve lavorare su tutto – ha aggiunto – per far sì che questa regione possa ancora una volta diventare grande.”

Al termine dell’incontro, De Luca ha definito il discorso di Fico “ragionevole e concreto”, segnale di un clima politico più disteso. L’immagine dei due insieme sul palco suggella, almeno per ora, un messaggio chiaro: il centrosinistra vuole presentarsi unito, con l’obiettivo di confermare la guida della Campania e rilanciarla su basi di collaborazione e responsabilità condivisa.