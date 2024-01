Cambio di guardia ai vertici della Stazione Carabinieri di Flumeri (AV)

Oggi 29 gennaio 2024 in mattinata, c’è stato il cambio di guardia ai vertici della stazione dei Carabinieri di Flumeri in provincia di Avellino. Il Maresciallo Maggiore Mirko Nocera ha assunto il Comando della stazione subentrando al Maresciallo Capo Francesco Strazza , che lascia Flumeri per la nuova destinazione, la Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo Dei Lombardi, dove ha assunto altro incarico di comando.

Il Maresciallo Strazza, giunse a Flumeri nel 2011, con mansioni di Vice-Comandante della locale stazione Carabinieri, incarico che resse fino a gennaio 2015, per poi prenderne il comando fino al 29 gennaio 2024, giorno di passaggio delle consegne al nuovo comandante Nocera.

Strazza, nei suoi 12 anni trascorsi a Flumeri, ha sempre dato esempio di alta professionalità e per i quotidiani contatti con la gente, ha acquisito a nostro parere esperienze davvero indelebili sia dal punto di vista personale, che da parte dei cittadini flumeresi. In special modo, va ricordato il periodo del lockdown pandemico, dove ha saputo gestire con fermezza le criticità giornaliere dei due anni e più di pandemia.

I risultati conseguiti in fatto di ordine pubblico dal Maresciallo Strazza, sono sotto gli occhi dei cittadini flumeresi e la sua partenza per Sant’Angelo Dei Lombardi lascerà, nella comunità flumerese un ricordo difficilmente da cancellare e nel contempo gli auguriamo nuovi successi e soddisfazioni professionali.

Carmine Martino