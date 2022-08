CALCIO. Nola 1925: nuovi progetti di merchandising in arrivo

Il Nola sta lavorando anche fuori dal campo con importanti ed innovativi progetti di merchandising . Il Nola 1925 scalda i motori per la prossima stagione ma non smette di elaborare nuovi progetti in linea con la mission societaria e sportiva programmata a inizio stagione. Occhi puntati, in particolare, negli ultimi giorni sul settore merchandising.

“Stiamo lavorando a diversi progetti interessanti e che sicuramente attireranno la curiosità dei tifosi bianconeri – ha affermato il responsabile marketing e merchandising, Armando Vallone – Prima di tutto, è in piena elaborazione la creazione di uno store, sia fisico in via dell’Università che online sul sito. Saranno due riferimenti importanti per acquistare e personalizzare facilmente tutti i prodotti del brand Nola. Ma le sorprese non finiscono qui – ha continuato Vallone – Stiamo pensando, infatti, alla nascita di un vero e proprio museo del Nola Calcio, sia fisico che virtuale. Attraverso maglie storiche e vari cimeli del Nola, tutti i tifosi e gli amanti di questo sport potranno rivivere in prima persona la storia del Club attraverso gli anni passati. Infine – conclude – stiamo lavorando ad una speciale maglia celebrativa del Nola legata ad un particolare abbonamento. Il nome di ogni sottoscrittore di questo speciale abbonamento sarà inciso sulla maglia che verrà indossata anche dalla squadra durante alcuni incontri ufficiali”.

“Siamo molto soddisfatti di come gli staff stanno lavorando fuori dal campo – ha affermato il presidente del Nola – Io e la dirigenza, in questo caso, abbiamo accolto e incentivato con piacere le proposte del gruppo di merchandising. Sto notando un entusiasmo accresciuto, come non si vedeva da alcuni anni. Il nostro obiettivo è tenere alta la barra della passione e coinvolgere quanti più appassionati possibile, cercando nel contempo di far entrare nel nostro mondo ulteriori curiosi e supporters. Il Nola, per noi, senza la sua città e senza i suoi tifosi non ha forza. Uniti possiamo fare bene e divertirci. La campagna abbonamenti è attiva, abbiamo lavorato molto alla sua creazione e siamo rimasti emozionati dai feedback ricevuti. Ora è arrivato il momento di mettere in pratica questa vicinanza sottoscrivendo l’abbonamento. Noi continuiamo a lavorare. Restate con noi, abbiamo una bella ed emozionante stagione davanti”.