Calcio, il nolano Daniele Esposito (Polsportiva Moliterno) tra i partecipanti al Torneo delle Regione Under 19

Nola – Il giovane calciatore, nolano doc, Daniele Esposito, in forza alla Polisportiva Moliterno, è tra i partecipanti – con la rappresentativa della Basilicata – al prestigioso torneo delle Regioni Under 19 in corso di svolgimento in Liguria.

Per il talentuoso atleta, cresciuto nello Sportland Nola Calcio di Maurizio De Sena, è una tappa importante nel suo percorso di crescita.

Nonostante la sua giovane età, Esposito ha già vestito le maglie della Sarnese, del Bellizzi, e soprattutto del Fiuggi in serie D.