CALCIO. Il Nola fa poker alla prima in casa: battuto il Castel Volturno

Il Nola si riprende subito dopo la sconfitta all’esordio con l’Albanova e offesi ai tifosi e agli appassionati un’altra gara ricca di gol nel giorno in cui proprio i nolani ricordavano la prematura scomparsa del 18enne Armando Antignano, l’anno scorso calciatore della Juniores. 7 gol, tante emozioni e primi 3 punti per i ragazzi di mister Sanchez che cambia modulo e lancia Corbisiero e Samb dall’inizio. Nei primi 5 minuti sono gli ospiti a sembrare più pimpanti che vanno vicini alla rete con un tiro dalla distanza di Procida. Da quel momento in poi però il Nola esce prepotentemente fuori e dà inizio al proprio show. Al 9′ arriva il primo gol: assist di Biason per Francesco Esposito che senza neanche girarsi spinge in rete con un’elegante girata. Il Nola vola e trova il raddoppio al 23′ con l’altro Esposito, il capitano Gennaro, che sfrutta un’altra invenzione di Biason e batte Caputo in uscita. Passano solo 4 minuti e Francesco Esposito potrebbe siglare la doppietta ma la sua inzuccata su cross di Corbisiero va a lato. Il “ninja” però rimanda solo l’appuntamento con la doppietta che arriva puntuale alla mezz’ora, sempre di testa ma questa volta su assist perfetto di Caliendo. Il Nola chiude sul 3-0 la prima frazione e si prende gli applausi dello Sporting. Nella seconda frazione però gli animi cambiano e il Castel Volturno trova subito il gol dell’1-3 con l’ex Negro di testa dopo 2 minuti. Il Nola sembra non tenere bene il campo e infatti subisce un’altra rete, ancora di Negro ma su rigore, al 59′. I bianconeri, a questo punto, riprendono il timone della gara e spingono di nuovo alla ricerca del quarto gol. Il poker è servito, infine, all’80’ con il neo entrato Marin che sfrutta una mischia in area e spinge in rete. La partita sembra davvero essere in ghiaccio ma c’è tempo ancora per un’emozione, la tripletta di Negro che sfrutta un’indecisione della difesa nolana e al 90′ sigla il gol del 4-3. Per il Nola, tuttavia, solo uno spavento passeggero perché il risultato non cambia fino al triplice fischio. Prima gara in casa e primo tre punti per il Nola.

DICHIARAZIONI. “Mi scuso con i tifosi per i patemi d’animo, avremmo dovuto chiuderla prima- ha dichiarato mister Luigi Sanchez – Non credo che ci siamo rilassati ma abbiamo fatto errori simili alla scorsa gara. Ho una rosa di ottimo livello, Corbisiero è uno dei giovani più forti che abbia mai allenato. Continueremo a lavorare per fare bene come oggi. Questa è una piazza che parla da sé e non c’è bisogno di dire tanto altro”. “É sempre bello segnare davanti a questo pubblico – ha dichiarato Francesco Esposito – Era importante vincere. Dovremo ancora lavorare. Sono contento per i miei gol e spero che riusciremo a riportare allo stadio sempre più persone. Il Nola senza la sua gente non è nulla”.

IL TABELLINO Reti: Esposito F. 9′ – 30′ (N), G. Esposito 23′ (N), Negro 47′-59′-90′ (C), Marin 80′ (N).

Nola 1925: Somma, Dentice, Petrarca, Pissinis (19′ D’Ascia), De Angelis, Biason, Samb (59′ Marin), Corbisiero (82′ Pantano), F. Esposito (88′ Mazzucchiello), G. Esposito (75′ Guadagni). A disposizione: Angarelli, De Filippis, Grasso, Capuozzo. Allenatore: Luigi Sanchez.

Castel Volturno: Caputo, Sicuro (80′ Romano), Scarparo, Di Gennaro (84′ Marino), Iovinella (44′ Pesce), Autiero, Piccolo (46′ Ciotola), Percuoco, Negro, Marciano (46′ Conte), Procida. A disposizione: Mallardo, Avolio, Esposito, Chiantese. Allenatore: Carmine Correale. Arbitro: Bassetti di Lucca (assistenti Tallarico di Ercolano e Infante di Castellammare di Stabia). Note: ammoniti Mazzucchiello per il Nola e Iovinella per il Castel Volturno.