AVELLA. Festa Santa Candida, il 20 settembre i battenti e la processione

Nel cuore della Campania, nel suggestivo paese di Avella, si celebra ogni anno una festa che decisione la comunità locale in un’atmosfera di devozione, gioia e tradizione. La festa in onore di Santa Candida è uno tra gli eventi più importanti per gli abitanti di Avella, un momento di spiritualità e festeggiamenti che unisce le generazioni e rafforza il legame tra la comunità e la sua santa. Santa Candida è una figura di grande importanza nella tradizione religiosa locale. Si dice che abbia compiuto numerosi miracoli durante la sua vita e che continui a intercedere per gli abitanti di Avella. La festa è stata celebrata per la prima volta nel 1580, e da allora è diventata un punto di riferimento nella vita della comunità.

Il momento culminante della festa è la processione in onore di Santa Candida. La statua della santa, splendidamente vestita e ornata con gioielli, viene portata in giro per le strade di Avella. I fedeli seguono la processione pregando. È un momento di profonda devozione, in cui gli abitanti si riuniscono per esprimere la loro fede e gratitudine verso Santa Candida.

Mercoledì mattina alle 10 è previsto l’arrivo dei battenti in onore della Santa, alle ore 18.00 la Santa Messa e a seguire la processione per le strade del paese, il Comitato Festa invita le donne cullatrici e devote a partecipare unitamente a tutta la cittadinanza.