CALCIO. Il Nola conferma Dario Caliendo

Dario Caliendo e il Nola ancora insieme. Per il terzo anno consecutivo il giovane centrocampista originario di Marigliano vestirà la maglia bianconera. Il Nola mette così a disposizione di mister Rogazzo una nuova pedina importante per lo scacchiere di centrocampo e regala alla piazza uno dei suoi beniamini dell’ultima stagione. Classe 2001, Caliendo ha mosso i primi passi con Grotta e Napoli United ma è col Nola che è esploso definitivamente. Nella scorsa stagione, in particolare, sono arrivati anche i primi gol in D: il primo contro la Nocerina e il secondo nella fondamentale vittoria salvezza ad Altamura.

“Sono davvero contento di poter vestire di nuovo questa maglia – ha affermato Dario Caliendo – Tengo molto a questa società e a questa piazza. Sono sinceramente fiero della stima che hanno i tifosi nei miei confronti, per me e per la squadra sono sempre stati fondamentali e lo saranno nella prossima stagione, in cui cercheremo di migliorare lo score di quella precedente. Ho scelto di nuovo Nola in maniera convinta e non vedo l’ora di iniziare ancora una volta insieme”.