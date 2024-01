Calcio. Il Nola cala il tris sull’isola: steso il Capri

Il Nola tira avanti e non si ferma più. A Capri, seppur soffrendo, arriva il diciottesimo risultato utile consecutivo e un’importante vittoria che conferma quella di appena tre giorni fa in casa col Pompei. Orfani degli infortunati Chianese e Pantano, i Nolani affrontano il Givova Capri con la consapevolezza di avere una rosa ampia e all’altezza. Al 13′ il Nola si rende pericoloso: Esposito si libera e tira dalla distanza ma Santangelo si allunga e para. Al 24′ risponde il Capri con Tassiero ma la sua conclusione è centrale e debole. Al 33′ arriva il vantaggio del Nola: Longobardi recupera palla e serve in profondità Pozzebon che fa a sportellate e batte Santangelo. Il Capri però reagisce e trova il pari già al 41′: fallo su Di Dato in area piccola e rigore fischiato, dal dischetto va Principe che non sbaglia. Il primo tempo si chiude sul pari ma nella seconda frazione il Nola parte subito premendo sull’acceleratore. Dopo 2 minuti la difesa caprese salva sulla linea una conclusione di Esposito, al 5′ Longobardi tutto solo spedisce oltre la traversa la palla da ottima posizione a portiere battuto. Il forcing però ha i suoi effetti al 53′ quando Petrarca svetta più alto di tutti e premia la punizione perfetta di Biason portando in vantaggio i suoi. Il Capri, tuttavia, anche in questa occasione reagisce e trova il pari 5 minuti più tardi con Navarrete che si libera al limite e fa partire un rasoterra che batte Sorrentino. Il gol galvanizza i locali che spingono spesso in contropiede e vanno vicinissimi alla rete al 71′ con Principe che supera Sorrentino ma non Petrarca che salva sulla linea. Il Nola però resiste e trova la chiave al minuto 87 quando Esposito caccia il coniglio dal cilindro: sponda di Pozzebon, palla al limite, tiro a giro e gol vittoria. Il terzo gol in due gare del Ninja chiude i giochi: vittoria fondamentale del Nola e fiato sul collo al Pompei che ora deve difendere il secondo posto.

DICHIARAZIONI .”É stata una vittoria molto importante – ha dichiarato mister Luigi Sanchez – É stata una settimana intensa ma abbiamo un grande gruppo. Ho rischiato sbilanciando la squadra ma poi abbiamo ripreso la gara e credo che oggi Esposito abbia dimostrato di essere diventato un grande”. “Sono contento per il gol, è stata una vittoria importante- ha affermato Francesco Esposito – Così come detto anche dai ragazzi, questa vittoria è dedicata a Chianese e Pantano che hanno subito brutti infortuni”. “Felicissimo per il mio primo gol ma sono più contento per essere riuscito a salvare la palla sulla linea quando eravamo sul pari – ha detto Diego Petrarca – Ho una dedica speciale per questo gol ed è per la mia bambina che sta per nascere”. “Tre gol e quattro assist da quando sono qui? Mi sto trovando molto bene, questo è un grande gruppo – ha dichiarato Demiro Pozzebon – Stiamo facendo bene. Dedico come sempre il gol alla mia famiglia che è la cosa più importante per me”.

IL TABELLINO. Reti: Pozzebon 33′ (N), Principe 41′ (C), Petrarca 53′ (N), Navarrete 58′ (C), Esposito 87′ (N).

Givova Capri: Santangelo, Sirabella, De Vivo, Tassiero, Cavallini, Pezzullo, Navarrete (61′ De Martino), Ciranna (77′ De Marzo), Principe, Giliberti (81′ Diop), Di Dato (87′ Izzo). A disposizione: Sarracino, Campanile, Oliva, De Rosa, Nappo. Allenatore: Felice Rea.

Nola 1925: Sorrentino, Dell’Orfanello, Pissinis, Petrarca, Di Finizio, Biason, Guadagni (64′ De Angelis), Longobardi (68′ De Luca), De Rosa (72′ Corbisiero), Esposito, Pozzebon. A disposizione: Angarelli, D’Ascia, Caliendo, Marin, Manzi, Salzano. Allenatore: Luigi Sanchez. Arbitro: Pagnotta di Nocera Inferiore (assistenti Gaeta di Nocera Inferiore e Russo di Torre del Greco). Note: ammoniti Principe per il Capri e Biason, De Angelis e Pozzebon per il Nola.