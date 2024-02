Calcio, i migliori giocatori campani della storia

L’Italia è da sempre fucina di talenti. Un Paese che ha un’importante tradizione sportiva in ogni disciplina, con il calcio che è a pieno titolo lo sport nazionale, seguitissimo da milioni e milioni di tifosi che fanno della loro fede calcistica quasi una religione.

La passione per il pallone è sempre stata forte e così non è raro vedere giocare ragazzini in strada. Certo, è vero che ciò succedeva più in passato, ma lo è altrettanto il fatto che il calcio resta uno degli sport preferiti in assoluto dai più giovani, tra chi lo segue e basta e chi prova a coronare il proprio sogno di diventare un professionista un giorno.

In tanti ci provano, in pochi ci riescono. Il percorso è lungo e pieno di difficoltà, ma tra coloro che ci riescono è indubbio che alcune regioni d’Italia sfornino più talenti di altre e tra quelle che ne ha forniti di più al calcio italiano c’è sicuramente la Campania. Vediamo quindi chi sono i migliori giocatori campani dell’epoca recente.

I migliori calciatori della Campania

Tra i portieri non può non esserci lui, Gianluigi Donnarumma, numero uno titolare del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana. Nato il 25 febbraio del 1999 a Castellammare di Stabia, Gigio è riuscito in breve tempo a diventare uno dei portieri più forti in circolazione, in grado di esordire in Serie A ad appena 16 anni. Poco dopo riesce pure a diventare titolare dei rossoneri grazie alla fiducia concessagli da Sinisa Mihajlovic, superando nelle gerarchie l’ex Real Madrid Diego Lopez e una bandiera del club come Christian Abbiati.

Un altro è Pietro Terracciano, portiere titolare della Fiorentina arrivato a giocare da titolare in Serie A soltanto nelle ultime stagioni a 30 anni. Il giocatore, classe ’90, ha fatto tanta esperienza nelle categorie minori in squadre come Nocerina, Milazzo, Catania e Avellino, per poi affacciarsi al massimo campionato italiano prima con la Salernitana e poi con l’Empoli. Poi il passaggio in viola e finalmente il posto da titolare in A concessogli da mister Italiano.

Tra i difensori c’è invece Fabiano Parisi, nato il 9 novembre 2000 e oggi gioiellino della Fiorentina che lo ha prelevato dall’Empoli nell’estate scorsa. Un acquisto sì in prospettiva per la Viola, data la sua giovane età di appena 23 anni, ma che già sta risultando utile alla causa con le sue doti da terzino sinistro.

Un altro difensore esterno campano è Pasquale Mazzocchi, napoletano del 1995. Il Napoli lo ha acquistato nell’ultima sessione di mercato dalla Salernitana e grazie alla sua duttilità può giocare su entrambe le fasce. La sua bravura lo ha portato inoltre ad entrare nel giro della Nazionale, con la quale ha esordito il 26 settembre 2022 nell’incontro di Nations League tra Italia e Ungheria.

Tra i centrali, invece, ci sono Armando Izzo e Danilo D’Ambrosio, con quest’ultimo riadattato specialmente negli ultimi tempi nella difesa a tre. Entrambi sono nati a Napoli e giocano nel Monza di Raffaele Palladino, peraltro anche lui campano, e ai suoi ordini la formazione brianzola si sta levando delle belle soddisfazioni riuscendo anche ad ottenere qualche risultato inaspettato contro ogni pronostico, come quelli che si trovano sui vari siti di quote sportive.

A centrocampo troviamo Rolando Mandragora, centrocampista classe ’97 nato a Napoli e cresciuto nelle giovanili del Genoa. Oggi in forza alla Fiorentina, si tratta di un buon giocatore che con Italiano sta trovando tanto spazio dopo le varie esperienze a Udine e Torino con la maglia granata. Per lui anche una presenza con la maglia della Juventus nella stagione 2016/2017 e con quella della Nazionale maggiore nel 2018.

Poi troviamo tre fratelli: Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio Esposito, tutti nati a Castellammare di Stabia, rispettivamente nel 2000, 2002 e 2005, e tutti cresciuti nel settore giovanile dell’Inter. Oggi si stanno progressivamente affermando con i rispettivi club (Salvatore e Francesco Pio nello Spezia e Sebastiano nella Sampdoria) e da tempo si parla un gran bene di loro. Perciò, in futuro non è detto che possano giocare per le big del calcio italiano e non.

Tra i centrocampisti c’è Gianluca Gaetano, classe 2000, che, dopo qualche presenza con la squadra della sua città, con cui è cresciuto, è arrivato a giocarsi ora un posto da titolare nel Cagliari di mister Ranieri, anche se l’obiettivo principale sarà conquistare la salvezza con i rossoblù.

In attacco, invece, ci sono due che hanno segnato l’ultimo decennio di Serie A, e campioni d’Europa con la Nazionale ad Euro 2020 a Wembley, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. I due hanno giocato insieme negli anni a Pescara, in Serie B, e poi hanno preso le rispettive strade. Il classe ’90 ha trovato i suoi primi minuti nel massimo campionato con il Genoa. Poi la consacrazione con il Torino e le esperienze non troppo positive con Borussia Dortmund e Sivilia, per poi fare ritorno ai granata e infine alla Lazio, di cui sta scrivendo la storia del club per presenze e gol, oltre 200 in biancoceleste.

Per uno che è restato in Italia, l’altro ha scelto di andare all’estero sposando la causa di Toronto, in MLS, dopo esser diventato una bandiera della sua squadra del cuore, il Napoli.