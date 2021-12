Brusciano (NA). Ritorno Natalizio del Gruppo Operaio ‘E Zezi di Pomigliano d’Arco

A Brusciano, mercoledì 22 dicembre 2021, nell’ambito degli spettacoli natalizi promossi dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Avv. Giacomo Romano, c’è stato, dopo dieci anni, l’applaudito ritorno, in Piazza XI Settembre, del gruppo musicale “‘E Zezi” di Pomigliano d’Arco. Con il fondatore e leader storico, Angelo De Falco, per tutti “O’ Prufessore”, hanno suonato e cantato: Alessio Sica alla batteria; Dario Mogavero, voce e tammorre; Massimo Ferrante, voce e chitarra; Paolo Esposito Mocerino, voce e nacchere; Giacomo Pedicini al basso; Maurizio Saccone agli strumenti a fiato.

Il Gruppo Operaio “‘E Zezi” ha aperto il concerto con una beneaugurante “N’Ferta” continuando poi con “A Nuvella”, quindi c’è stato il doveroso omaggio, con la canzone “ E Ciente Paise”, ad uno dei locali testimoni della coinvolgente cultura popolare, Francesco Palladino (Brusciano 1925-1977), come nelle immagini riprese dal sociologo e giornalista Antonio Castaldo e postate, con l’assistenza di Giuseppe Pio Di Falco, per IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali, all’indirizzo web https://www.youtube.com/watch?v=2dh0BlfPnVQ .

Quindi è stata la volta dei saluti istituzionali espressi dal Vice Sindaco, Avvocato Salvatore Travaglino, come ripreso nel video IESUS qui postato https://www.youtube.com/watch?v=8ehFBuVSPUU .

Il concerto è continuato con “Giuvinotte e Signurine”, “Malarazza” di Domenico Modugno, cantata magistralmente da Massimo Ferrante, quindi l’apoteosi zeziana con “Vesuvio” e poi a seguire diverse “Fronne e Tammurriate”.

In Piazza XI Settembre, insieme al Vice Sindaco, Avv. Salvatore Travaglino vi erano l’Assessore alla Cultura, la giornalista Monica Cito; il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giovanni Auriemma; i Consiglieri Comunali, Nicola Di Maio e Arch. Nicola Braccolino. Fra gli altri, seguivano la serata musicale, i genitori del primo cittadino, Mimmo Romano con la gentile consorte, Fiorinta Faicchia; la Presidente, Maria D’Amore, ed il Segretario Stefano Russo, dell’Associazione di Promozione Sociale, SA.MA, Ente del Terzo Settore; l’agrotecnico Salvatore Papaccio; il coiffeur Pietro La Fortuna; Alessandro Cavaliere, fondatore e scrittore per “Il Cenacolo Bruscianese”; Rocco Braccolino, fondatore e gestore della pagina F. B. “Brusciano Story” attivata anche per la diretta di alcuni momenti della bella serata di musiche e canti popolari con l’applaudito gruppo “‘E Zezi” di Pomigliano d’Arco.

Il sociologo e giornalista, Antonio Castaldo, che con questi cantori popolari per qualche tempo, in passato, ha condiviso, con Bruno Senese e tanti altri, il percorso artistico sul versante “Zezi Teatro”,ha ricordato che «la storia del Gruppo Operaio ‘E Zezi di Pomigliano d’Arco, iniziata nel 1974, fra tre anni fa il giro di boa di 50 anni di navigazione per i nostri paesi, Napoli, la Campania, l’Italia e l’Europa, sempre con il timoniere Angelo De Falco. Sempre con la bussola puntata sul lavoro di ricerca e riproposta della cultura popolare dell’agro Pomiglianese-Nolano; interpretando i sentimenti di rivendicazione dei diritti del mondo operaio; nel costante posizionamento progressista sociale e politico nell’ambito di vita e lavoro del territorio di appartenenza. Fedeli ai valori e coerenti nei comportamenti dalla prima produzione discografica, “Tammurriata dell’Alfasud”, del 1976 con I Dischi del Sole, fino al DVD “Zig Zag Zug 40 Anni di canti, musica e teatro” con la Città Metropolitana di Napoli e così procedendo nel tempo e nella storia. Stasera, nel riceverne una copia con l’amichevole dedica di Angelo De Falco, ho condiviso con lui l’abbraccio zeziano, allargato idealmente a tutti i partecipanti che si sono susseguiti partecipando, in successive generazioni, a questa che è una realtà esperienziale di arte, cultura e memoria popolare fra le più longeve al mondo».

