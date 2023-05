Boom di visitatori alla seconda edizione del CLAB, evento promosso dalla A. Capaldo S.p.A.

Si è chiusa con grande successo la 2^ edizione del CLAB, evento fieristico promosso dalla A. Capaldo S.p.A., il 20 e il 21 maggio nella moderna e tecnologica struttura di Santorelli, Avellino.

La fiera ha registrato una grande partecipazione di visitatori, oltre 10mila, che hanno avuto modo di scoprire le ultime novità e tendenze nel settore della “Ferramenta” e del “Giardinaggio” ed incontrare espositori provenienti da diverse parti d’Italia.

“Il successo di questa edizione è la dimostrazione dell’importanza del settore e del ruolo chiave che svolge nella crescita economica del nostro paese – afferma il direttore generale della Capaldo S.p.A. Sergio Capaldo -.

Siamo orgogliosi di aver offerto una piattaforma per la promozione degli espositori e per la connessione tra grossisti e fornitori. CLAB è stata anche l’occasione per la presentazione di numerose novità e innovazioni nel settore, con la partecipazione di leader del mercato e rappresentanti a livello nazionale”.

178 aziende espositrici e importanti relazioni di business: “Abbiamo avuto modo di scambiare idee, esperienze e contatti, e siamo sicuri che tali relazioni porteranno a nuove opportunità di sviluppo per la nostra azienda e per i 178 espositori coinvolti nella fiera” – continua il dirigente irpino -.

Ancora vincente la formula del “business and pleasure”: “Anche per questa seconda edizione siamo riusciti a combinare business e piacere. Unire gli affari allo svago offre ai partecipanti l’opportunità di godere di un’atmosfera piacevole e divertente. Spiritoso e coinvolgente l’intrattenimento di Rosalia Porcaro, Francesco Cicchella e I Ditelo voi, oltre alle ottime proposte culinarie del FoodLab, a cura di “The Rag””.

Il massimo dirigente della A. Capaldo S.p.A., infine, porge dei ringraziamenti: “E’ doveroso, da parte nostra, ringraziare il Comune di Avellino per la disponibilità e la possibilità, l’AIR Campania per l’eccellente servizio di navette che ha fornito durante l’evento e il Consorzio ASI di Avellino che ha contribuito a garantire una buona rete di infrastrutture ed un articolato sistema di servizi”.