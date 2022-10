Bonus senza deposito, miglior promozione dei casino online

I bonus senza deposito sono promozioni, proposte da piattaforme di gioco, come casino online e siti per scommesse, attivi in Italia e nel mondo. Questa offerta di benvenuto legata alla registrazione al sito, può dare immediati vantaggi, giri gratis (free spin) e potenzialmente opportunità di vincere gratis del denaro.

Bonus e promozioni sono sempre una parte importante per valutare l’offerta di tutti i siti di gioco online che li offrono e sono per gli stessi potenti strumenti di marketing che di volta in volta sono sempre più potenziati e possono servire per coinvolgere nuova utenza, invitandola alla registrazione, o per fidelizzare al meglio quella attiva, con la promessa di giri gratuiti e soldi.

Tra i bonus più comuni ci sono quelli di benvenuto che solitamente vanno ad incrementare l’importo del primo o dei primi depositi sul conto gioco, dopo la registrazione. Ci sono però anche promozioni che non necessitano di un versamento per essere attivate e sono appunto dette bonus senza deposito. Questi bonus permettono di testare i migliori giochi sui casino e siti di gioco online, con giri gratis e potenzialmente di vincere soldi, senza rischiare neppure un euro di tasca propria, ma come è facile intuire hanno comunque dei limiti e delle condizioni, che è bene conoscere.

Bisogna sempre capire come sbloccare il bonus senza deposito sul casino che si è scelto per giocare, visto che questa procedura, le condizioni e le limitazioni cambiano (in base anche ai giochi) nella singola piattaforma di gioco online con licenza rilasciata dall’adm, anche in modo rilevante. A volte è richiesto l’inserimento di un codice da parte dei giocatori, in altri casi no.

Ci sono poi, quasi sempre, dei requisiti di puntata che andranno raggiunti per poter incassare eventuali vincite ai giochi ottenute con free spin alle slot machine sui migliori casino. Ad ogni modo non si potrà mai ritirare l’importo del bonus, senza aver giocato, soddisfacendo i requisiti. I casinò non regalano soldi.

Diversi tipi di bonus senza deposito

Non tutti i bonus senza deposito di un sito di giochi sono uguali, ce ne sono vari tipi, sarà bene documentarsi, così da scegliere la piattaforma che propone le condizioni e la tipologia di bonus free allineati alle proprie preferenze. Ci sono ad esempio bonus che regalano del denaro, in genere di pochi euro o al massimo qualche decina di euro per testare senza soldi una specifica categoria di giochi da casino, come le slot machine, o in alcuni casi un singolo gioco.

Ci sono poi bonus che non accreditano del denaro sul conto, ma si configurano essere come delle free spins (giri gratis) per le slot machine sui casino o magari spin gratuiti per una specifica slot, o per i titoli di un dato provider. Le slot machine in genere si possono sempre provare free, con dei giri gratis sui casino, ma for fun, ovvero per solo divertimento, con un bonus invece si può giocare alle slot machine davvero e potenzialmente si può vincere denaro senza puntare dei soldi.

Alcuni bonus possono poi, a fronte dell’inserimento di un codice, prevedere altri benefici, come un sistema di cashback o accumulo di punti utili a far aumentare il proprio rank nella piattaforma.

Requisiti di puntata

Il concetto del requisito di puntata è molto importante, sia quando si gioca sul sito avvalendosi di un’offerta con spin (giri) o bonus gratuiti che in altre situazioni, ne va delle proprie eventuali vincite al casino. Le piattaforme che offrono bonus gratuiti non regalano di solito denaro, ogni volta ci sono termini, leggi e condizioni da rispettare, per incassare poi quanto eventualmente richiesto e questa cosa, parte dell’offerta, va ben compresa e valutata dall’utenza.

I migliori bonus di benvenuto con o senza deposito, così come ogni giocata o scommessa hanno in genere dei requisiti di puntata, ovvero per regolamento del sito, bisognerà effettuare un certo numero di giocate, spin alle slot machine o movimentare un determinato importo, prima di poter incassare, prelevandole, eventuali vincite.

Ovviamente più il requisito di puntata è elevato, minore è la sua convenienza, visto che maggiore sarà il rischio, giocando più e più volte, di perdere il denaro delle proprie vincite alle slot machine.

Bisogna fare attenzione a:

Importo del bonus;

Requisiti di puntata;

Validità del bonus (spesso limitata ad alcuni giorni).

Pro e contro dei bonus senza deposito

I bonus senza deposito su tutti i migliori siti di settore che li offrono con licenza in Italia ADM, sono tra i più ricercati online dall’utenza, indipendentemente dal suo livello o esperienza. Tutti apprezzano la possibilità di ricevere dei benefici del tutto scollegati da un deposito di soldi sul proprio conto di gioco, ma bisogna prestare attenzione alle condizioni riservate ai giocatori di slot machine e tutti gli altri tra i migliori giochi disponibili online.

Come per ogni cosa anche sui bonus di questo tipo vanno evidenziati lati positivi e negativi.

PRO

Non richiedono un deposito di euro sul conto gioco online;

Danno vantaggi immediati e gratis, come potenziali vincite alle slot machine;

Consentono di testare gratis uno o più giochi e scommesse.

CONTRO

Possono avere in genere importi minimi;

Hanno requisiti di puntata elevati (leggere termini e condizioni);

Sono ottenibili una sola volta, alla registrazione.

Sito Bonus Requisito Validità BetFlag 400€ 10x 7gg EuroBet 30 free spin 35x 7gg Snai 5€ 1x 7gg LeoVegas 25 free spin 1x 3gg Sisal 5€ 1x 3gg

Bonus senza deposito in conclusione

Andando a concludere, i bonus senza versamento di soldi, sono promozioni di benvenuto, proposte anche in Italia sui migliori casino online e da altre piattaforme di giochi e scommesse con licenza. Possono essere di certo una opportunità per giocatori vecchi e nuovi, amanti delle slot machine o altri titoli con i quali si può giocare gratis, potenzialmente per ore.

Sono tra i modi migliori per avvicinarsi al mondo del gioco e delle scommesse a distanza, capendone leggi e termini, senza nessun rischio iniziale del proprio denaro, neppure di un singolo euro. Questa variabile è fondamentale per capire cosa effettivamente offrono. Bisogna però sempre prestare attenzione alle piattaforme che propongono questi ed altri bonus, fin dalla prima visita, in particolare se sembrano essere tutti stranamente generosi nei confronti dei giocatori. Possono nascondere truffe o comunque essere poco affidabili o rispettosi delle leggi.

Giocare online e piazzare qualche scommessa può essere un passatempo molto divertente, ma bisognerà sempre farlo in modo responsabile, entro precisi termini come spiegato. Chi offre giochi e bonus in Italia lo deve fare con una licenza e rispettando le leggi, come richiesto dal codice. Capire se una piattaforma è seria e pienamente in regola con le leggi non sempre è facile, dalla prima visita, ma bisogna per forza di cose approfondire questa cosa. È richiesto il giusto impegno per farlo.

Per prima cosa vanno verificate con attenzione legalità, serietà ed affidabilità delle piattaforme di casino e scommesse, prima di effettuare la registrazione e giocare. La licenza può dirsi essere un requisito fondamentale di ogni sito su cui giocare. Dovranno sempre essere rispettosi del codice (leggi vigenti in Italia), altro requisito essenziale. Non bisognerà mai farsi convincere a giocare da promozioni allettanti, bisognerà stare attenti, fin dalla prima visita e dalle prime ore e ogni volta che si andrà depositare denaro sul conto gioco. Inoltre c’è il pericolo di diventare evasori digitali come spiegato in questo articolo.

Anche se un sito non ci chiede denaro, permettendo di giocare dei giri gratis (free spin), con un bonus senza deposito, chiederà comunque delle informazioni a tutti i giocatori per effettuare la registrazione, come ad esempio l’email. Questi dati hanno un valore e vanno tutelati, quindi prima di iscriversi o anche solo di visitare un sito, bisogna sincerarsi che disponga di una regolare licenza rilasciata dall’adm, che rispetti le leggi e magari sarà bene anche cercare recensioni e pareri condivisi online da utenti che ci hanno preceduti.