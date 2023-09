Bivacchi nella zona della Nuova Variante, Forza Italia smentisce il Comune di Sarno

In risposta alle dichiarazioni del Comune di Sarno riguardo alla presunta assenza di bivacchi di stranieri nella zona della Nuova Variante, Forza Italia desidera sottolineare che l’allarme è ben fondato e supportato da prove fotografiche.

“Come partito impegnato nella tutela dei diritti dei cittadini e nella salvaguardia della sicurezza della comunità, abbiamo condotto una dettagliata verifica della situazione e documentato con immagini la presenza di stranieri accampati nella zona in questione. Le foto raccolte testimoniano chiaramente la presenza di tende improvvisate e altre strutture precarie, che sono state occupate da individui che necessitano di assistenza e alloggio adeguati. Questa situazione non può essere ignorata o minimizzata, poiché rappresenta una questione di interesse pubblico e benessere della comunità. Il Comune di Sarno dovrebbe affrontare questa problematica con la serietà che merita e non ignorarla. La sicurezza e la tranquillità dei nostri cittadini sono una priorità, e ogni segnalazione di questo tipo dovrebbe essere presa sul serio e gestita in modo adeguato”, ha detto il capogruppo Domenico Crescenzo.

Forza Italia, dunque, esorta il Comune di Sarno a collaborare con le forze dell’ordine e le agenzie competenti per affrontare efficacemente questa situazione e garantire la sicurezza e il benessere della nostra città. “Ignorare la realtà non risolverà i problemi,