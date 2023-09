BAIANO. È caccia a ladro di bicicletta elettrica, rubata all’interno di un istituto scolastico

Furto questa mattina a Baiano di una bicicletta elettrica ad un ragazzino 15enne di Avella. Il giovane studente era andato così alle lezioni, come faceva da qualche giorno, e l’aveva lasciata all’interno dell’istituto privato “Aldo Moro” di Baiano, di fronte al supermercato “Extra”. Ad accorgersi che non c’era più la mamma, che passando dinanzi all’istituto non vedendo la bici ha pensato che il figlio avesse marinato la scuola. Ma così non era, il figlio era regolarmente in classe ma la bici era sparita. Ed è scattato quindi l’allarme, da quando si apprende nessuno si accorto di nulla, immediata la chiamata alle forze dell’ordine per cercare di ritrovare il mezzo di locomozione, saranno le telecamere di sorveglianza della zona a cercare di risalire al ladro e assicurarlo alla giustizia. Chiunque abbia notato questa mattina la bici, come da foto, può contattare la caserma dei Carabinieri di Baiano che hanno iniziato le indagini.