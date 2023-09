BAIANO. Tutto pronto per l’apertura del club Napoli

Sta per aprire il “Club Napoli Baiano”, che si propone di essere il nuovo centro del tifo azzurro a Baiano e nel Mandamento. La sede sarà in Via Roma 96, nei locali della ex PROTEATRO, all’inizio del corso principale del paese, adiacente alla Nazionale delle Puglie così da essere fruibile per tutti in maniera comoda e rapida.

I soci fondatori sono una decina, fra i quali il presidente l’Avv. Enrico Esposito e l’Avv. Francesco Picciocchi, legati dalla passione per il Napoli, per lo sport e le iniziative sociali.

Il club sarà un’associazione culturale\ricreativa, ha lo scopo di diventare un punto di ritrovo di tanti cittadini (tifosi ma non solo) nel quale si organizzeranno iniziative di interesse sociale, soprattutto locale, oltre che trasferte per seguire la squadra azzurra in casa ed in giro per l’Italia.

I soci potranno assistere a tutte le partite del Napoli in Italia ed in Europa, si trasmetteranno inoltre tutte le partite di cartello della Serie A e della Champions League. L’iscrizione al Club è aperta a tutti ed ha un costo annuale di € 100,00, un contributo non grandissimo se paragonato ai costi della paytv di oggi, ma soprattutto necessario alla sostenibilità dei costi della sede.

Si invitano tutti coloro interessati ad iscriversi o a partecipare in qualunque forma al Club a recarsi alla sede del club a partire da Sabato 16, oppure a seguire le novità sulla pagina Facebook del Club: https://www.facebook.com/clubnapoli.baiano