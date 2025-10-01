Baiano, rinnovato il direttivo dell’Associazione Festa Santo Stefano Aps per il 2026

Baiano (AV) – Con spirito di servizio e rinnovata dedizione, è stato costituito il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Festa Santo Stefano Aps, che guiderà l’organizzazione della patronale per l’anno 2026.

Il nuovo organigramma vede alla presidenza don Fiorelmo Cennamo, affiancato dal vicepresidente Gaetano Campanile. Carlo Acierno è stato designato segretario, mentre la cassa sarà affidata a Stefano Napolitano. La rappresentanza esterna è stata assegnata a Filomeno Caruso.

Completano il consiglio i membri Antonio Cavaliere, Stefano Montuori, Rosalina Tarantino, Egidio Candela e Salvatore Santoriello, in qualità di consiglieri.

L’associazione ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno accettato di assumere incarichi di responsabilità e ha rivolto un ringraziamento particolare ai soci che collaboreranno nel corso dell’anno, contribuendo alla riuscita delle celebrazioni.

La comunità si prepara così a vivere con entusiasmo e partecipazione il cammino verso la festa patronale 2026, nel segno della tradizione e della devozione per Santo Stefano.