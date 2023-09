Baiano. Ricerca sperimentale dell’Invalsi all’Istituto comprensivo Giovanni XXIII. Obiettivo la valutazione esterna, puntando sulla Scuola di qualità

Un importante e significativa ricerca sperimentale, condotta dall’Invalsi, ha interessato l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, operante nei plessi locali di via Scafuri e via Napolitano, che in quelli di Sperone , in via Sant’ Elia e via dei Funari, diretto dal professore Pasquale Napolitano. E’ stato, quello appena concluso, un proficuo percorso di ricerca, per articolare modalità formative, in grado di assicurare al meglio lo spirito di servizio e di didattica attiva che la Scuola è chiamata ad assolvere. Una sperimentazione di ampio raggio che ha interessato il Giovanni XXIII, che ha avuto l’onore di essere stato in ambito nazionale tra 180 Istituzioni scolastiche, nel quadro dell’attività dell’Istituto nazionale di valutazione scolastica, che la tara del sistema-Scuola

Impegnato direttamente il nucleo di esperti dell’ Invalsi specializzati in valutazione esterna, abilitato a fornire nuovi strumenti e procedure per la valutazione esterna delle Scuole nell’ambito dell’ Azione–2 alla luce degli obiettivi del Piano operativo nazionale. Coinvolti nella ricerca sperimentale circa 40 docenti, 30 genitori e 25 studenti della Scuola primaria e secondaria; un’azione metodica con interviste individuali e di gruppo allo scopo di raccogliere il punto di vista di ognuno e di tutti sulla qualità del funzionamento del Giovanni XXIII nei plessi di riferimento. Una verifica sul piano del metodo protrattasi per tre giorni, con la precipua finalità di adottare criteri e soluzioni necessarie ad elevarne gli standard del servizio reso.

Particolarmente attivi nella sperimentazione- svoltasi nel plesso di via Napolitano – i componenti del Consiglio d’istituto, presieduto da Giobbe Tedeschi, e i genitori. Un buon lavoro d’intesa e di fattiva collaborazione. E’ stata – ha affermato il dirigente Pasquale Napolitano– un’ esperienza di confronto certamente produttivo, non solo guardando alla qualità dell’azione educativa, ma anche al rafforzamento del senso di appartenenza all’Istituzione scolastica in tutte le componenti che ne sono parte integrante.