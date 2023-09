Il Nola non passa al Bellucci: un rigore del Pompei condanna i Bianconeri

Il Nola non riesce ad uscire dal “Bellucci” di Pompei con un risultato utile. Mister Sanchez schiera subito nell’11 titolare il neo acquisto Maraucci e conferma la formazione vittoriosa con il Castel Volturno. I Bianconeri tengono bene il campo e fanno il loro gioco creando la prima occasione utile alla mezz’ora quando Gennaro Esposito, approfittando di una svirgolata di un calciatore in maglia rossoblù, calcia al volo colpendo però solo l’esterno della rete. Al 35′ risponde il Pompei: colpo di testa di Malafronte tutto solo in area piccola, Somma è reattivo e smanaccia fuori dalla porta. Il Pompei sembra avere nell’ultima fase del primo tempo più vigore e trova anche la rete con Matute allo scadere ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco precedente. Sul capovolgimento di fronte è poi pericoloso Corbisiero che sfrutta una disattenzione del Pompei e va alla conclusione in allungo, Capece però è bravo e salva distendendosi.

Nella seconda frazione il Nola assume il controllo della gara e spinge in avanti. Dopo 7 minuti Francesco Esposito scappa sulla fascia e arriva in area piccola ma, non vedendo il compagno al centro, tira da posizione defilata colpendo Capece. Al 19′ il Pompei si rifà sotto con una punizione di Di Girolamo dal limite, Somma però è bravo e salva nuovamente. Al 30′ della ripresa l’episodio chiave della gara. Di Paola sfila sull’out di sinistra e crossa al centro, Malafronte si incunea tra Petrarca e De Angelis e va a terra, per il direttore di gara è rigore ed è lo stesso numero 9 ad incaricarsi del tiro, dagli undici metri l’attaccante pompeiano è glaciale e segna. Il Nola non ci sta e si riversa in attacco ma il Pompei chiude tutti gli spazi e porta a casa il risultato. Per il Nola è la seconda sconfitta su due in trasferta, la prossima settimana i Bianconero ospiteranno il Capri.

DICHIARAZIONI. “Quando si perde l’allenatore si assume sempre le colpe e le responsabilità – ha dichiarato mister Luigi Sanchez – Oggi però c’è rammarico. Abbiamo fatto un’ottima gara e abbiamo subito la rete nel nostro momento migliore. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti ma oggi non posso dire ai miei ragazzi che non abbiano sudato la maglia”.

“Dispiace per il risultato, dopo una sconfitta è sempre difficile parlare di aspetti positivi – ha dichiarato Maurizio Maraucci – Sono qui da una settimana ma ho già visto la qualità dei miei compagni e la loro applicazione. Oggi è stata un buona gara, torniamo con alcune importanti consapevolezze, ci riprenderemo”.

IL TABELLINO

Reti: Malafronte rig. 76′ (P).

Pompei: Capece, Velotti, Riccio, Di Girolamo, Tomolillo (58′ Arrivoli), Matute (55′ Tarascio), Caldiero, Nuvoli (86′ Avella), Balzano (67′ Carrotta), Malafronte, Guarracino (58′ Di Paola). A disposizione: Botta, Salvati, Busiello, Rosito. Allenatore: Diego Jr. Maradona.

Nola 1925: Somma, Dentice, Petrarca (92′ Pissinis), Maraucci, De Angelis, Biason, Samb (51′ Marin), Caliendo (77′ Guadagni), Corbisiero (85′ Mazzucchiello), F. Esposito, G. Esposito. A disposizione: Angarelli, Pantano, D’Ascia, Angeletti, Manzi. Allenatore: Luigi Sanchez.

Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore (assistenti Capano di Napoli e Gaeta di Nocera Inferiore).

Note: ammoniti Samb, Corbisiero, Biason, G. Esposito, F. Esposito e Petrarca per il Nola; ammoniti Velotti, Tarascio e Malafronte per il Pompei.