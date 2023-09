BAIANO. Omaggio alle vittime civili dei bombardamenti del ’43

Il tempo si fermò alle ore 17,35. Era il 18 settembre del 1943 e la comunità cittadina restò profondamente scossa dal bombardamento aereo che investì la vasta area perimetrale- non urbanizzata- circostante la stazione ferroviaria della Circumvesuviana e, in particolare, via IV Novembre e via Gesù e Maria, distruggendo vari caseggiati. E furono 19 le vittime della tragedia, tra cui un’intera famiglia di sfollati di Napoli. Un triste elenco, a cui vanno aggiunte le undici vittime civili di incidenti bellici.

In ricordo del tragico evento, nella mattinata di domani -alle ore 10,00– gli amici de L’Incontro deporranno un omaggio floreale al Monumento, nella Villa comunale, dedicato alle vittime delle drammatiche vicende di ottanta anni fa. Un momento di doverosa memoria civica, con l’intervento del sindaco Enrico Montanaro.