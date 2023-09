AVELLA. Tutto pronto per la nuova stagione delle olive. L’Agricola Pavone pronta per la nuova raccolta

La raccolta delle olive è un aspetto fondamentale per chi produce olio extra vergine di oliva e suoi derivati. Dal preciso momento in cui raccoglierle, alle tecniche utilizzate per farlo, la qualità di olio che si otterrà dipende anche dalle scelte che si fanno in questa delicata fase. E’ questo aspetto lo sanno benissimo gli esperti dell’Agricola Pavone di Avella, azienda leader nella raccolta e trasformazione di questo prodotto. Si potrebbe addirittura dire che, per ottenere un olio di grande qualità, la raccolta delle olive sia importante quanto la cura dell’olivo e le fasi di lavorazione in frantoio. Visto che ci avviciniamo alla raccolta, infatti con l’arrivo dell’autunno siamo nella stagione proprio delle olive, occorre tenere d’occhio lo stato di maturazione delle stesse, che può essere visto a occhio nudo attraverso il colore della buccia: osservarlo è determinante per capire quando procedere con il raccolto. Aspetti questi che l’Agricola Pavone compie da anni grazie all’esperienza da decenni nel settore. Una volta raccolte ecco che dai propri uliveti si ha un olio extra vergine davvero perfetto, anche grazie all’esposizione ideale degli alberi su una delle aree per antonomasia adatta per produrre un ottimo olio: la Tora.

L’azienda Agricola Pavone ha lanciato il progetto a Km Zero e mette a disposizione i suoi espositori per Farmacie, Parafarmacia e negozi di generi alimentari. Un’iniziativa che mira a promuovere prodotti della propria attività, riducendo al minimo il trasporto e promuovendo la sostenibilità ambientale. L’azienda oltre ad essere specializzata nella produzione di olio di oliva extravergine è anche leader nella produzione di condimenti Aromatizzati a base di olio extravergine di oliva con l’aggiunta in minima percentuale di aromi naturali al gusto di: timo, pepe misto, rosmarino, peperoncino e altro. Produce anche crema viso antirughe all’olio d’oliva grazie a mani esperti del settore farmaceutico. Chi è interessato può contattare l’azienda al numero 392.101.47.54 o su Facebook e Instagram. L’agricola Pavone di D’Avanzo Teresa ti aspetta previo appuntamento nel suo punto vendita di via G. Amendola ad Avella per spiegarti il suo nuovo progetto e dove puoi acquistare i tuoi prodotti che troverai anche presso l’alimentari di Antonetta Pecchia a Sperone in via Provinciale e presso la Carnissima di Pellegrino Napolitano ad Avella.