BAIANO. Nel verde della villa comunale scene di una pacifica comunità.

di Antonio Vecchione

Nello scenario animato e allegro della Villa Comunale di Baiano un gruppo di giovani mamme sedute sul muretto del parco giochi sembrano oziare per la vigilanza ai loro bambini. Ma non è un modo per trascorrere del tempo nulla facendo, ma per coltivare in compagnia i valori del nostro “mondo piccolo”. Infatti io ho colto un particolare che mi ha favorevolmente impressionato: i loro sorrisi radiosi, le loro espressioni di compiacimento, sono frutto del piacere di stare insieme, testimonianza di amicizia e rispetto reciproco, di consapevolezza di far parte di una comunità solidale. Incredibile per i costumi di vita attuali: nessuna di loro smanettava con il telefonino nell’affannosa ricerca di una realtà virtuale per isolarsi dal mondo reale. I loro sguardi, reciproci, dolci e affettuosi, trasmettevano la loro intima esigenza a socializzare, ovvero a privilegiare i buoni rapporti interpersonali, i “legàmi” che affratellano e valorizzano le comunità. Una scena normale che ai miei occhi, quasi per un prodigioso fenomeno, si è trasformata: quella seduta mi è apparsa come uno spazio “familiare”, un’oasi tranquilla nel verde della villa, dove tutti si sentono a casa, sereni e sorridenti, nel mentre i bambini giocano sotto controllo. Irresistibile l’esigenza di fermare quella scena la cui visione è uno stimolo alla serenità ed ai pensieri positivi. Da frequentatore della Villa sono sempre più convinto che costituisca l’ambiente ideale nel quale possono rifiorire i valori civici, i sentimenti di pace, di felice convivenza e di etica ambientale. E’ il “giardino di casa nostra” dove ci si incontra come una volta nei nostri vicoli del centro antico, una sorta di recupero delle nostre radici culturali. L’esempio di queste giovani mamme traccia la strada da percorrere per ricreare una comunità coesa.

Baiano, 10 luglio 2025