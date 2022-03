BAIANO. Lettera Aperta ai Baianesi di Emanuele Litto

Cari Baianesi, il ruolo dell’opposizione è quello di controllare e verificare che l’Amministrazione operi non solo nell’interesse della comunità ma anche nel pieno rispetto delle regole.

Il rispetto delle regole non è un’attività edonistica, fine a se stessa, ma è lo strumento attraverso il quale garantire che i nostri diritti di cittadini non siano ridotti ad una continua elemosina elettorale.

Se Noi cittadini non comprendiamo questo, ossia che non basta solo invocare la correttezza, la legalità, il merito, ma che dobbiamo anche lottare per la realizzazione concreta di questi principi, allora siamo destinati a non voler cambiare la tristezza delle cose, rendendoci contestualmente complici del degrado di questo Paese.

Non possiamo contestare l’assenza di principi solo quando il beneficio tocca agli altri e non possiamo cercare scorciatoie quando gli eventi riguardano noi stessi.

Per Loro, invece, amministrare il Paese non significa pianificare, migliorare la qualità di vita dei cittadini, premiare l’impegno, le passioni, il merito, ma procedere attraverso scorciatoie verso un unico obiettivo: il misero tornaconto elettorale.

Noi non possiamo accettare che il diritto dell’associazione ProTeatro all’uso di un bene pubblico debba elidere il diritto dei cittadini/spettatori alla piena sicurezza del Teatro.

Il 14 febbraio 2022, a due settimane dallo spettacolo, l’iter per richiedere l’agibilità del Teatro Colosseo, che normalmente richiede mesi, non era neppure iniziato.

Solo dopo è partita l’inutile corsa di questa Amministrazione che, trasformando i diritti in piaceri, ha cercato di realizzare in 10 giorni ciò che in 5 anni non era stata capace di fare.

Noi altro non potevamo fare se non cercare di tutelare la sicurezza dei cittadini.

Nessun motivo Politico quindi. Nessun Tranello. Semplice incapacità.

Per gli altri che amano ascoltare la storiella della “Malapolitica” secondo cui, senza la nostra attività di controllo, si poteva “chiudere un occhio”, continuate a scegliere la “Malapolitica”: non vi lamentate, poi, di come va il Paese;

Chiudendo gli occhi vi sembrerà un Paradiso.

Agli Amici dell’associazione ProTeatro, nelle cui parole leggo tutta l’amarezza di chi si scontra con i Muri di Gomma: non arrendetevi!

Non rinunciate alla vostra missione culturale!

Non possiamo cambiare le cose se le energie sopite di questa comunità non vengono fuori mettendoci la faccia, prendendo parte alla vita sociale e politica del paese.

Il Consigliere Comunale

Avv. Emanuele Litto

