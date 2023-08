Immortalato nelle immagini di videosorveglianza di una abitazione privata di Baiano in via Paganini l’arresto del truffatore che voleva intascare 1350 euro truffando una coppia di anziani con la tecnica del finto nipote. Grazie ad una perfetta operazione da parte dei Carabinieri di Avella e Baiano uno dei truffatori è finito in manette.