BAIANO. Cambio di guardia all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Parini”, il nuovo dirigente è Pasquale Napolitano

Finisce la dirigenza del prof. Vincenzo Serpico presso l’istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Parini” di Baiano-Sperone e inizia quella del prof. Pasquale Napolitano. Il nuovo dirigente prenderà servizio con l’inizio dell’anno scolastico 2022-23. Di origini mandamentali è stato fino ad oggi dirigente presso l’omonimo istituto ma con sede in San Ferdinando di Puglia (BAT). Nato nel 1977 il prof. Pasquale Napolitano è Laureato in Ingegneria Informatica, Laurea in Informatica, Laurea Secondo Livello in Pianoforte, conseguite presso l’Università degli studi di Salerno e presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. E’ stato vincitore di concorso quale dirigente scolastico nell’anno 2017 oltre ad aver conseguito diversi master. Quello presso l’istituto baianese è la sua terza dirigenza scolastica.

Ha un’ esperienza pluriennale nel mondo della scuola dapprima come insegnante negli Istituti di secondo grado e da tre anni come dirigente scolastico presso istituti comprensivi pugliesi, dal 1 settembre succede a Vincenzo Serpico alla guida dell’Istituto Giovanni XXIII – G.Parini di Baiano.

Il Dirigente Scolastico Pasquale Napolitano, onorato per il privilegio di aver assunto la dirigenza di questo Istituto, ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico e si è detto pronto a collaborare con le istituzioni in costante contatto e dialogo anche con le famiglie degli studenti, affinché “la scuola sia presidio di istruzione”, consapevole di produrre ogni sforzo per non vanificare quanto è stato fatto di buono negli anni passati, svolgendo il suo compito con professionalità e responsabilità.

A lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la redazione di Binews.

