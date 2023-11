BAIANO. Atti vandalici nei pressi della scuola di via Scafuri, la nota di Baiano Civica

Nei mesi scorsi questa amministrazione ha già affrontato una simile situazione. In quell’occasione le segnalazioni arrivate da cittadini e corpo docente furono prese in alta considerazione tanto da portare gli uffici comunali a mettere in campo azioni di controllo di concerto con i militari dell’Arma dei Carabinieri. Inoltre, sempre in quell’occasione, anche su invito di questa ‘amministrazione, i Carabinieri della compagnia di Baiano hanno effettuato indagini ufficiali per individuare i responsabili. Oggi l’autorità giudiziaria sta procedendo in questo senso.

A tal proposito si invitano le persone a denunciare alle forze dell’ordine tempestivamente quando accadono episodi del genere. Invece a tutti gli altri facciamo invito di collaborare con le forze dell’ordine per aiutare gli inquirenti delle indagini.

Inoltre, abbiamo già programmato l’installazione di telecamere per ampliare il servizio di videosorveglianza del paese compresa la zona di Via Scafuri.

Pertanto, vogliamo rassicurare tutti sul fatto che faremo sempre il possibile per garantire la sicurezza sul territorio del nostro amato comune”.