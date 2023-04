BAIANESE. La rabbia di Salvatore Alaia per la vicenda degli Otd

È passato un altro anno e le speranze degli operai forestali a tempo determinato(Otd) di veder realizzata la tanta decantata stabilizzazione , si sono ridotte al lumicino in considerazione del silenzio assordante che avvolge l’intera vicenda. Un silenzio che uccide la speranza di tanti operai che con spirito di abnegazione, con impegno e con determinazione continuano a realizzare opere e interventi di tutela e salvaguardia dell’ambiente per il bene di diverse comunità.

È assurdo e inconcepibile, dichiara l’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia , questo silenzio che mortifica le coscienze di chi crede ancora nel ruolo delle Istituzioni che non possono far passare sotto traccia una questione di così grande rilevanza sociale. Una situazione che si trascina da anni nella piena indifferenza del Governatore della Regione Campania, Enzo De Luca, che deve comprendere che è arrivato il momento di dedicare la giusta attenzione agli Otd che non possono permettersi di elemosinare giornate di lavoro mortificando la loro dignità. Ed è per questo che Alaia chiede rispetto per queste persone che tanto hanno fatto e continuano a fare per i nostri territori .