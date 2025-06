Aversa, sparano pallini ad aria compressa contro i passanti: denunciati due giovani

Un episodio grave, travestito da bravata. Due ragazzi, un 19enne di Casaluce e un 20enne di Frignano, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Teverola dopo aver seminato il panico nel centro di Aversa. A bordo di una Fiat 500 Abarth, i due hanno esploso colpi con una pistola ad aria compressa, mirando ai passanti con pallini in gomma.

Tra le persone colpite anche una donna di 61 anni di Trentola Ducenta, che stava passeggiando con la figlia nel cuore della città normanna. Il colpo, ricevuto in pieno volto, le ha provocato un gonfiore evidente e un forte spavento. Le sue dichiarazioni, insieme a quelle di altri testimoni e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono state decisive per rintracciare i responsabili.

L’indagine si è conclusa in poche ore. I carabinieri hanno individuato i due giovani e li hanno raggiunti nelle rispettive abitazioni. Di fronte alle prove, entrambi hanno ammesso le proprie responsabilità. Il 19enne ha consegnato spontaneamente l’arma utilizzata, poi sequestrata.

Per i due è scattata la denuncia per molestia o disturbo alle persone e per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Un gesto inizialmente sottovalutato, ma che ha avuto conseguenze concrete: non solo per le lesioni riportate da una delle vittime, ma anche per il clima di paura e insicurezza generato nel centro cittadino.