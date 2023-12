Avellino-Taranto non si pungono e si accontentano di uno scialbo 0-0

Il match tra Avellino e Taranto si è concluso con un pareggio 0-0, lasciando la squadra di Pazienza ancora in cerca della vittoria in casa. Il Partenio-Lombardi non vede un successo della squadra dallo scorso 25 ottobre, e la partita di oggi non è riuscita a suscitare entusiasmo tra il pubblico presente.

I Lupi hanno iniziato bene, con Patierno che si è reso pericoloso al decimo minuto. Nonostante un ribaltamento di fronte, i pugliesi non sono riusciti a preoccupare. Nel finale del primo tempo, i biancoverdi hanno avuto una doppia occasione che però è sfumata. La ripresa è stata caratterizzata da una mancanza di azioni significative, portando alla conferma del pareggio senza sussulti.

La squadra di Pazienza dovrà cercare soluzioni per invertire questa tendenza negativa e riportare il successo al Partenio-Lombardi, mentre i tifosi sperano in prestazioni più convincenti per ritrovare l’entusiasmo che sembra mancare in questo momento.