AVELLINO SUMMER FEST 2022: C’è Vinicio Capossela per il concerto del 16 agosto

Sarà Vinicio Capossela il protagonista del concerto del 16 agosto che si terrà a corso Vittorio Emanuele. Il noto cantautore irpino porterà in città il Rolling Sponz Review, un concerto in spirito Sponz con alcuni dei protagonisti della manifestazione organizzata proprio dall’artista che si svolge ogni anno a Calitri, tra cui Peppe Leone, Victor Herrero, Giovannangelo De Gennaro, Andrea Lamacchia, Vincenzo Vasi e Mikey Kenney.

«Stiamo lavorando quotidianamente al programma del Ferragosto avellinese -afferma il sindaco Gianluca Festa- e siamo fieri di poter annunciare oggi il concerto di Vinicio Capossela. Si tratta di un artista di primissimo piano che attrarrà un pubblico ampio e variegato anche da fuori regione. Offriremo un programma estivo ricco di eventi di qualità sia sotto il profilo artistico che culturale -aggiunge Festa- che si svolgeranno in tutta la città e siamo convinti che riscuoteranno l’apprezzamento della comunità. Sarà un’estate straordinaria».

Soddisfatto anche l’assessore con delega agli Eventi, Stefano Luongo, che sottolinea: «Dopo Ghemon, non potevamo che scegliere Vinicio Capossela. Quella di puntare sulle eccellenze irpine è una chiara volontà di questa amministrazione fin dall’inizio, tuttavia, il covid ci ha bloccati per due anni. Capossela, comunque, è un artista di calibro internazionale, un poeta, un cantautore che per qualità segue la scia del grande cantautorato italiano affiancandosi a nomi importanti come quelli di Fabrizio De Andrè e Lucio Battisti».

