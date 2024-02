AVELLINO. “Riscontri d’Autore”: Ottavo Appuntamento del Caffè Letterario Organizzato da Casa Editrice “Il Terebinto”

La Casa Editrice “Il Terebinto” è orgogliosa di annunciare l’ottavo appuntamento col Caffè Letterario “Riscontri d’Autore”, un evento che celebra la letteratura e il dibattito culturale, in programma domenica 25 febbraio presso Il Lupo Pub Bistrot di Avellino.

L’evento prevede una serata di conversazioni letterarie e un’opportunità di dialogo diretto con gli autori irpini Cinzia Coppola, Michele Mercogliano e Generoso Picone che si alterneranno nel Salotto Letterario per presentare le loro ultime opere e discutere temi attuali che spaziano dalla poesia alla politica. Il programma della serata sarà inaugurato alle ore 18:00 con il Salotto Letterario, seguito da un Aperitivo con gli Autori alle ore 19:00, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di interagire con gli scrittori in un contesto informale e accogliente. L’evento sarà moderato dal noto giornalista Gianluca Amatucci, una voce autorevole nel panorama culturale, che guiderà il pubblico in un viaggio tra le pagine e i pensieri degli ospiti.

Il “Caffè Letterario” è un’iniziativa promossa dal Terebinto Edizioni con il sostegno delle Associazioni Culturali “Archeoclub Avellino” e “Riscontri”.