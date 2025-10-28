AVELLINO. Regionali 2025, Mastella presenta i candidati irpini di “Noi di Centro – Noi del Sud”

Appuntamento giovedì 30 ottobre al Circolo della Stampa di Avellino con Clemente Mastella, Pasquale Giuditta, Carlo Iannace e Gerardo Capozza

Avellino, 28 ottobre 2025 – Il movimento politico “Noi di Centro – Noi del Sud”, fondato e guidato da Clemente Mastella, si prepara alla campagna elettorale per le Elezioni Regionali della Campania 2025 con la presentazione ufficiale dei candidati irpini.

L’incontro pubblico si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 15.30 presso il Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele II, 6 ad Avellino.

A introdurre i lavori sarà l’onorevole Pasquale Giuditta, già deputato e coordinatore provinciale del movimento.

Seguiranno gli interventi del dottor Carlo Iannace, del dottor Gerardo Capozza e dello stesso onorevole Clemente Mastella, leader del partito e sindaco di Benevento.

Durante l’incontro verranno ufficializzati i nomi dei quattro candidati irpini al Consiglio Regionale della Campania:

Guerino Gazzella Gino Iannace Angelia Grella Annunziata Napolitano

“Il buon senso che dà forza alla Campania”

È questo lo slogan scelto dal movimento per la campagna elettorale 2025, che punta a coniugare pragmatismo amministrativo e attenzione ai territori, in particolare alle aree interne della regione.

Al termine della presentazione, è prevista l’inaugurazione della sede del comitato elettorale di “Noi di Centro – Noi del Sud”, situata in Corso Vittorio Emanuele 141, Avellino, che sarà il punto di riferimento per la campagna elettorale nel capoluogo irpino.

L’appuntamento di giovedì segna dunque l’avvio ufficiale della corsa elettorale del movimento centrista in Irpinia, con l’obiettivo di dare voce alle istanze dei territori e costruire una rappresentanza forte e coerente all’interno del nuovo Consiglio Regionale della Campania.