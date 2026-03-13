Avellino, nuove regole per il Campo Coni: tessera obbligatoria e divieti per l’accesso

Il Comune di Avellino ha approvato il nuovo regolamento per l’utilizzo del Campo Coni, introducendo una serie di norme che disciplinano l’ingresso e le attività all’interno dell’impianto sportivo. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire maggiore ordine, sicurezza e tutela della struttura, uno dei punti di riferimento per lo sport cittadino.

Tra le novità principali figura l’introduzione della tessera di accesso annuale, necessaria per poter utilizzare l’impianto. Il costo della tessera è stato fissato in 50 euro all’anno, con la possibilità di sconti dedicati alle associazioni sportive che frequentano la struttura.

Sono però previste alcune esenzioni: non dovranno pagare la tessera gli under 18, gli over 70 e le persone con disabilità, che potranno continuare ad accedere gratuitamente all’impianto.

I divieti previsti dal nuovo regolamento

Il regolamento stabilisce inoltre una serie di comportamenti vietati all’interno del Campo Coni per garantire il corretto utilizzo degli spazi sportivi.

In particolare sarà vietato giocare a pallone all’interno dell’impianto, così come l’ingresso ai cani.

Non sarà consentito inoltre entrare con biciclette o motorini, né accedere con passeggini. Tra le nuove regole figura anche il divieto di utilizzare auricolari o cuffie, misura che punta a garantire maggiore attenzione e sicurezza durante l’attività sportiva.

L’obiettivo del Comune

Con il nuovo regolamento, l’amministrazione comunale punta a rendere l’impianto più organizzato e sicuro, regolando gli accessi e l’utilizzo degli spazi da parte degli utenti.

Il Campo Coni rappresenta infatti uno dei principali luoghi dedicati allo sport e all’attività fisica in città, frequentato ogni giorno da cittadini, atleti e associazioni sportive. Le nuove norme entreranno in vigore con l’introduzione del sistema di tessere di accesso annuali.