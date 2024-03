AVELLINO. La Giunta sostiene l’azione del sindaco Festa: «Sereni ed assolutamente convinti della sua estraneità ai fatti contestati»

La Giunta sostiene l’azione del sindaco Festa: «Sereni ed assolutamente convinti della sua estraneità ai fatti contestati» Avellino, 6 marzo 2024 «Siamo sereni ed assolutamente convinti dell’estraneità del nostro sindaco rispetto ai fatti che gli sono stati contestati nelle indagini degli inquirenti». Lo dichiarano in una nota congiunta tutti gli assessori della Giunta comunale di Avellino, che parlano ad una sola voce. «Questa Giunta crede fermamente nella legittimità della sua condotta e nell’integrità e moralità che da sempre lo hanno contraddistinto. Siamo convintamente al suo fianco. – prosegue l’esecutivo di Palazzo di Città – Continueremo a lavorare, senza sosta e senza alcun tentennamento, per portare avanti l’attività amministrativa realizzata negli ultimi anni, nell’esclusivo interesse della nostra amata città. Un’azione che ha restituito notevole impulso allo sviluppo del capoluogo e contribuito concretamente alla sua rinascita. Con disappunto ed amarezza – conclude la Giunta – dobbiamo tuttavia constatare come pezzi dell’opposizione consiliare ed esponenti di associazioni politiche autoreferenziali non abbiamo perso l’occasione per prodursi in facili ed inopportune strumentalizzazioni della vicenda»