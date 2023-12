I vigili del fuoco di Avellino intorno alle ore 7:00 di oggi 7 dicembre sono intervenuti SULLA SS 7 Bis,nei pressi della sede dei Vigili del fuoco, per un incendio che ha visto coinvolto un autobus in transito. Le fiamme che hanno interessato la parte posteriore del veicolo sono state spente e non si sono registrate persone coinvolte perché l’autobus era vuoto.