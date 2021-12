AVELLINO. Il sindaco Festa vieta i botti di fine anno

Il sindaco Gianluca Festa ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio e botti nella notte di San Silvestro. “Serve buonsenso da parte dei cittadini, ma comunque anche quest’anno entrerà in vigore una ordinanza ad hoc per evitare i botti di Capodanno”. Multa da 25 e fino a 500 euro per i trasgressori. Il divieto scatterà dalle ore 21 del 31 gennaio, alle ore 4 del primo gennaio 2022. Una scelta adottata per la pubblica incolumità, per sicurezza urbana ma anche per garantire il sereno svolgimento di una nottata, che troppo spesso riporta e registra incidenti e feriti, proprio per l’utilizzo di materiale esplodente e fuochi pirotecnici.

