AVELLINO. Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” è lieto di presentare il libro di Franco Vittoria “I cattolici e la questione politica”

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” è lieto di presentare il libro di Franco Vittoria “I cattolici e la questione politica”, sabato 21 ottobre alle 17,30 alla Sala penta presso la biblioteca provinciale di Avellino.

Un momento importante per riflettere su un argomento quanto mai attuale : da oltre 30 anni c’è un continuo cambiamento di opinione di questo mondo nel dibattito politico, sarà un momento fondamentale per capirne le ragioni e trovare se possibile la strada maestra verso un orientamento definitivo o quasi ; popolarismo ? Socialdemocrazia ? Parole che sembrano sconosciute ai più ma che possono tracciare la direzione giusta per chi si sente smarrito nel panorama politico.

Ospiti di rilievo regionale e nazionale nonché la partecipazione di espressioni della diocesi di Avellino daranno ulteriori spunti di riflessione.