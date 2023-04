AVELLINO. Grandi numeri ed entusiasmo per la prima edizione de La Repubblica delle Bolle

Un fine settimana di grandi numeri ed entusiasmo per la prima edizione de La Repubblica delle Bolle. La manifestazione dedicata al mondo delle bollicine, promossa da Visit Irpinia, in collaborazione con le associazioni Gastarea e Caos, e il prezioso contributo di Ais Campania, che si sta svolgendo nei locali delle storiche cantine A.Ma. di Avellino, ha già fatto registrare migliaia di presenze, molte delle quali provenienti da fuori provincia. Particolarmente apprezzate le masterclass pomeridiane tenute dall’Ais, andate presto sold out, così come le degustazioni proposte sia ai banchi dei produttori locali che a quelli dedicati alle bollicine provenienti dal resto d’Italia e del mondo.

Grande entusiasmo, inoltre, si è registrato intorno alle performance artistiche che si sono svolte nel corso delle tre serate.

Si prosegue fino a domani con un programma estremamente ricco.

Alle 19 di oggi, lunedì 24 aprile, si terrà la masterclass curata dalla relatrice Ais, Alessia Canarino, dal titolo “Il giro del mondo…in bolla” durante la quale saranno degustate bollicine provenienti da Inghilterra, Spagna, Germania, Austria, Nuova Zelanda e Francia. In serata, si esibirà la cantautrice salernitana Denise, artista dalla voce incantevole che fa della ricerca elettronica e del mix di testi in inglese e in italiano la propria base artistica.

Martedì 25 aprile, invece, i cancelli della struttura si apriranno già a partire dalle 12, per un finale di manifestazione lungo e ricco di sorprese. In serata, si esibirà il talentuoso fisarmonicista irpino Gabriel Ambrosone.