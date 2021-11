AVELLINO – FERMATI PER UN NORMALE CONTROLLO, VENGONO SORPRESI IN POSSESSO DI REFURTIVA: DENUNCIATI DAI CARABINIERI.

I Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi finalizzati a prevenire i reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, come disposto dal Comando Provinciale di Avellino, il controllo del territorio sia per la prevenzione dei reati che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Ed ancora una volta tali servizi hanno portato i loro frutti: ieri ad Avellino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno fermato una station wagon con a bordo tre persone.

Si tratta di un uomo e due donne di origini romene, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con a carico vari precedenti di polizia.

L’anomalo atteggiamento manifestato dai predetti, ha indotto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento e, all’esito di perquisizione, all’interno del bagagliaio è stata rinvenuta merce di presumibile provenienza illecita, in particolare numerose confezioni di cioccolatini, cosmetici e capi di abbigliamento muniti di etichetta.

Alla specifica richiesta dei militari, i tre non sono stati in grado di fornire un valido motivo che giustificasse il possesso di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione. Al momento le indagini hanno permesso di risalire alla provenienza furtiva dei capi di abbigliamento, rubati in un negozio di Napoli.

Tutta la merce, per un valore di circa un migliaio di euro, è stata sottoposta a sequestro e i tre denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili di ricettazione.

adsense – Responsive – Post Articolo