Telese Terme (Bn): Sabato prossimo a Cusano Mutri la Giornata di sensibilizzazione contro la Violenza sulle Donne

Dalla parte delle donne. Ancora una collaborazione importante per il Rotary Club Valle Telesina guidato dal Presidente Ciro Palma.

Per sabato prossimo a Cusano Mutri è in programma “Io non ho paura”, giornata di sensibilizzazione contro la Violenza sulle Donne. Un evento molto atteso e sul quale, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e agli esperti, saranno chiamati a discutere glistudenti e le studentesse delle classi terzedell’Istituto Comprensivo Statale “J. F. Kennedy”.

L’incontro si terrà al ristorante “Il Convento”con inizio alle ore 10.

“La collaborazione con il Comune di Cusano Mutri e con Usacli, Spazio@perto APS, Gens Nova Campania e altre associazioni presenti – ha sottolineato Ciro Palma – ci coinvolge in una apprezzabile manifestazione contro la violenza sulle donne, che sarà chiusa con l’installazione di una panchina rossa in piazza Orticelli.

“Un momento di forte presenza e di condanna – ha aggiunto – di un fenomeno in costante crescita malgrado tutti gli appelli e le sollecitazioni e in questo periodo pandemico accentuato ancora di più. Ringrazio tutte le autorità civili e religiose, con a capo Giuseppe Maria Maturo e Don Domenico Ruggiano, sindaco e parroco di Cusano Mutri, e i relatori presenti da Teresa Morone a Luisa Faiella,così come Annarita Del Donno e la Dottoressa Concetta Gallo e Chiara Paciello ma con grande piacere menziono, da buon rotariano essendo lei come me rotariana, la Dottoressa Rosaria Bruno, Presidente Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza sulle donne, che concluderà un convegno di certo pieno di spunti e che ci farà tanto riflettere”.

Porteranno il loro saluto e le loro esperienze anche: Maria Concetta Petrillo – Assessora alle Politiche sociali di Cusano Mutri, Alessandro Pepe – Presidente Usacli Benevento e Immacolata Petrillo – Consigliere Provinciale Usacli.

