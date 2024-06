Le star della musica incontrano i fan al Vulcano Buono di Nola: il 10 giugno alle ore 17.00 firmacopie di Geolier

Il Vulcano Buono di Nola ormai è il luogo di incontro con le star della musica italiana. Dopo aver avuto sul palco Clara, Il Volo, Articolo 31, Gigi D’Alessio e Angelina Mango il 10 giugno arriva il rapper dei record, Geolier (Arena Vulcano Buono).

Il 7 giugno Emanuele Palumbo, in arte Geolier, ha pubblicato il suo terzo album in studio, “Dio lo sa” (Warner Music Italy). Tre giorni dopo, sempre alle 17.00, lo attendono i suoi fan sul palco del Vulcano Buono, per fotografie e autografi sul Cd acquistato. Geolier si sta preparando anche al suo prossimo tour, prodotto da Magellano Concerti, che inizierà tra poco più di un mese e lo porterà il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio Maradona di Napoli.

Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Il suo ultimo disco, “Il coraggio dei bambini”, certificato 6 volte platino, è stato in prima posizione della classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Oltre a una pioggia di certificazioni – 67 dischi di platino e 27 ori collezionati in totale – Geolier, nelle classifiche di fine anno di VEVO, è stato il numero 1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e al terzo posto della Top 10 Video Italia con “Come vuoi”. Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano

“I p’ me, tu p’ te”, certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla prima posizione della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella

Billboard Global 200. A marzo esce il suo singolo “L’ultima poesia” insieme a Ultimo, a oggi certificato platino. Dopo due tour l’anno scorso, che lo hanno portato a esibirsi in tutta Italia, con ben 4 date sold out al PalaPartenope di Napoli, adesso è pronto a infiammare l’estate con il suo “GEOLIER LIVE 2024”.

Il Vulcano Buono di Nola, continua nel nuovo corso immaginato per il rilancio del centro, sempre più agorà capace di unire business, arte e divertimento. Proprio in questa direzione ha preso il via una collaborazione con l’artista Geolier che andrà oltre la musica, attraverso un accordo con la società Golden Boy. Un progetto complessivo che negli ultimi 12 mesi ha portato a una sorta di rivoluzione nell’offerta commerciale, che ha consentito alla struttura di ritornare al centro del gradimento per le famiglie e per chiunque decida di trascorrere una esperienza di business fuori dagli schemi.