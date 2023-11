AVELLINO. Elezioni Consiglio Provinciale 17 Dicembre 2023, presentate quattro liste. Ecco tutti i candidati

Sono state presentate quattro liste per l’elezione dei dodici componenti del Consiglio Provinciale, in programma il prossimo 17 dicembre. Di seguito l’elenco dei candidati per ogni compagine, secondo l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio Elettorale (nel pomeriggio inizieranno le operazioni di verifica):

Lista “Per l’Irpinia”:

Vincenzo Barrasso – consigliere comunale Grottaminarda

Fiorella Caputo – consigliere comunale Morra De Sanctis

Carmine Di Sapio – consigliere comunale Avellino

Girolamo Giaquinto – sindaco di Montoro

Giuseppe detto Pino Graziano – consigliere comunale Lauro

Attilio Iannuzzo – sindaco di Sant’Angelo all’Esca

Federica Litto – consigliere comunale Mugnano del Cardinale

Generoso Moccia – sindaco di Castelvetere sul Calore

Katia Pasquale – consigliere comunale Volturara Irpina

Emanuela Pericolo – consigliere comunale Montefalcione

Vanessa Rullo – consigliere comunale Nusco

Nicola Trunfio – sindaco di Villamaina

Lista “Davvero:

Gabriele Buonanno – consigliere comunale Solofra

Giuseppina Calò – consigliere comunale Frigento

Angela Cautillo – consigliere comunale Vallata

Sabatino Fonso – consigliere comunale Lioni

Diego Guerriero – consigliere comunale Avellino

Carmine Marinelli – consigliere comunale Mercogliano

Francesco Mazzariello – consigliere comunale Atripalda

Stefania Merolla – consigliere comunale Pietrastornina

Lucia Pescatore – consigliere comunale Mercogliano

Ada Porcile – consigliere comunale Torre Le Nocelle

Gerardo Santoli – sindaco di Santo Stefano del Sole

Enrico Tecce – consigliere comunale di Castelfranci

Lista “Pd”:

Luigi D’Angelis – consigliere comunale Cairano

Laura Cervinaro – consigliere comunale Ariano Irpino

Giovanni Biancardi – consigliere comunale Avella

Luigi Cella – sindaco di Salza Irpina

Antonio Cerrato – consigliere comunale Montoro

Annamaria D’Antonio – consigliere comunale San Martino Valle Caudina

Antonella Esperto – consigliere comunale Vallesaccarda

Ettore Iacovacci – consigliere comunale Avellino

Roberta Muscati – consigliere comunale Serino

Claudio Petrozzelli – consigliere comunale Cesinali

Marcantonio Spera – sindaco di Grottaminarda

Annalisa Zaccaria – consigliere comunale Sant’Angelo a Scala

Lista “Proposta Civica per l’Irpinia: