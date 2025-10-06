Avellino celebra la Giornata Mondiale della Vista: screening gratuiti promossi dall’Asl

AVELLINO — In occasione della Giornata Mondiale della Vista, che si terrà mercoledì 9 ottobre, l’Asl di Avellino scende in campo con una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute oculare, offrendo visite gratuite su prenotazione.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la IAPB Italia Onlus e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione di Avellino, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei controlli periodici per la diagnosi precoce delle malattie oculari.

Le visite si terranno:

• dalle 12:00 alle 14:00 presso gli ambulatori del Distretto Sanitario di Avellino

• dalle 14:00 alle 18:00 presso il Centro Australia di Avellino

Per accedere allo screening è necessario prenotarsi contattando il numero 0825 782178 (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione di Avellino) dalle 9:00 alle 12:00, fino ad esaurimento posti.

L’obiettivo, spiegano dall’Asl, è quello di “favorire una maggiore consapevolezza sulla salute visiva e diffondere una cultura della prevenzione”. I controlli consentiranno di individuare precocemente difetti della vista e patologie come glaucoma, cataratta e degenerazioni retiniche, che possono compromettere in modo significativo la qualità della vita.

Un gesto concreto, dunque, per ribadire che la vista è un bene prezioso da tutelare, e che la prevenzione resta la migliore forma di cura.