AVELLINO (AV). Presso la sala teatro del carcere di Avellino i detenuti porteranno in scena lo spettacolo: “Il teatro è Libertà“

Venerdì 30 giugno alle ore 11 presso la sala teatro del carcere di Avellino i detenuti porteranno in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Il teatro è Libertà“. La manifestazione, estesa ai familiari dei detenuti “attori”, si svolge a conclusione del progetto formativo “O.u.t. – un’opportunità non è un’utopia, ma un treno da prendere al volo”, finanziato dalla regione Campania, e realizzato dal consorzio di cooperative sociali “Athena” in partenariato con la cooperativa sociale “Exarco Scs onlus” e con l’associazione culturale artistica “eventi 2000”. Un’iniziativa di ampio respiro, rivolta anche all’istituto a custodia attenuata per madri di lauro, che si e’ articolata nella realizzazione di percorsi di orientamento per favorire l’inclusione socio lavorativa dei soggetti in esecuzione penale, e nello svolgimento di laboratori creativi artistici. Sul palco del carcere di Avellino saliranno i 19 detenuti che hanno sperimentato l’esperienza liberatoria del teatro, e le sue virtu’ rieducative, quale opportunità strategica di valorizzazione del sè e di positiva autodeterminazione in uno spirito di solida cooperazione e solidarietà verso l’altro. Alla manifestazione sono invitate a partecipare le autorità politiche ed istituzionali.