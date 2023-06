Mugnano del Cardinale – Amianto sul territorio – esposto di Nuova Alleanza Popolare

È solo di qualche giorno fa, l’esposto/segnalazione, con il quale i Consiglieri Comunali di opposizione, appartenenti al gruppo di Nuova Alleanza Popolare, hanno denunciato la presenza di amianto e altri rifiuti speciali abbandonati nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale. La denuncia è stata depositata presso la casa comunale e indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale e per conoscenza alla Stazione Carabiniere Forestale di Forino, alle Guardie Ambientali Coordinamento Provinciale e sezione Avellino ed infine al Presidente del Parco del Partenio. È un vero e proprio dossier quello presentato, con tanto di rilievi fotografici, coordinate gps, per meglio individuare i luoghi deturpati e oggetto di sversamento di rifiuti pericolosi. Le aree interessate sono le seguenti: località Corce, località Valicelle, località via Montevergine direzione Gesù e Maria. L’abbandono dei predetti materiali crea danni importanti alla salute pubblica e all’ambiente, per questi motivi l’opposizione chiede, con urgenza, non solo un celere intervento da parte del Comune affinché si adoperi per la rimozione dei rifiuti, ma anche che venga istituito un servizio di vigilanza per il controllo del territorio. (Alessandro Siniscalchi)