AVELLA. Tutto pronto per la rappresentazione sacra dell’opera di San Sebastiano. Video

Proseguono incessanti i lavori da parte di un gruppo di giovani e meno giovani che stanno per riportare in scena ad Avella il dramma sacro di San Sebastiano Martire. L’autore dell’opera sacra fu il Prof. Pasquale Guerriero, classe 1884 ,consacrato sacerdote il 25 settembre 1910. Dopo un alternarsi di attori e registi, dal 1989, la regia passò nelle mani del Dott. Antonio Tulino sempre attento alle vicende pubbliche e che ora, dopo 15 anni riprogramma questo storico appuntamento, molto atteso dalla popolazione. Siamo stati presenti con le nostre telecamere ad una di queste prove che ogni giorno vengono effettuate presso la sala Alvarez del palazzo Baronale ed ecco il nostro servizio realizzato in allegato.