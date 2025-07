Avella, tutto pronto per il concerto di Alex Britti: viabilità modificata e informazioni utili

Sabato 5 luglio 2025, l’Anfiteatro Romano di Avella ospiterà il concerto di Alex Britti, uno degli appuntamenti di punta dell’estate avellana. In vista dell’evento, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano di viabilità temporanea per garantire la sicurezza e un’organizzazione efficiente dell’afflusso del pubblico.

Con apposita Ordinanza Dirigenziale, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta, dalle ore 19:00 alle 23:30 (o comunque fino al termine della manifestazione), nelle seguenti aree:

• Via Anfiteatro – intero tratto compreso tra via San Paolino e via Libertà

• Via Libertà – tratto compreso tra via dei Mulini e via Madonna del Carmine

Per facilitare l’accesso all’area del concerto, il Comune segnala i parcheggi consigliati:

• Via Libertà (Cimitero Comunale)

• Parcheggio Castellana (Via Caruso)

• Parcheggio Largo Cattaneo

• Via dei Mulini (Campo Sportivo)

• Parcheggio San Pietro

• Via San Paolino (inclusa la zona camper)

Si invita il pubblico a raggiungere l’Anfiteatro con adeguato anticipo: gli ingressi saranno aperti a partire dalle ore 19:00.

L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione e augura a tutti una piacevole serata di musica e partecipazione.